Covid-19. Renato Sanches recuperado

Renato Sanches terá sido contaminado durante umas férias em Portugal.

No Lille, o médio de 22 anos realizou 30 jogos e fez quatro golos até ao campeonato ser interrompido, precisamente devido à pandemia.

Renato Sanches fez parte do melhor 11 na escolha do L’Equipe e ficou no banco nas escolhas do France Football.