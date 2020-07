Pandemia custou 3.774 milhões de euros ao Estado até junho

A pandemia de Covid-19 custou 3.773,9 milhões de euros (ME) ao Estado até junho, devido a uma redução de receita de 2.423 milhões e aumento da despesa de 1350,9 milhões, divulgou esta segunda-feira a Direção-Geral do Orçamento.

"Até junho, a execução das medidas adotadas no âmbito do combate e da prevenção da Covid-19, bem como aquelas que têm por objetivo repor a normalidade, conduziu a uma redução da receita de 2.423 milhões de euros e a um aumento da despesa em 1.350,9 milhões de euros", pode ler-se na Síntese da Execução Orçamental hoje divulgada pela DGO.

De acordo com a Direção tutelada pelo Ministério das Finanças, na receita "destaca-se o alargamento do prazo de autoliquidação do modelo 22 [IRC] (1.544,6 milhões de euros) e as prorrogações de pagamento de impostos, a pagar a partir do 2.º semestre, por um período de até seis meses (567 milhões de euros para o IVA e 170,8 milhões de euros para as retenções na fonte de IRS e IRC).

Na tabela com as medidas discriminadas, na despesa são ainda quantificadas com um impacto de 72,1 milhões de euros a suspensão do pagamento de planos prestacionais e processos de execução contributiva, e com 68,5 milhões de euros a suspensão de execuções fiscais da Receita Fiscal, numa estimativa.