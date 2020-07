Défice sobe mais de 6 mil milhões no primeiro semestre

"A execução orçamental em contabilidade pública das Administrações Públicas (AP) registou no primeiro semestre um défice de 6.776 ME, representando um agravamento de 6.122 ME face ao período homólogo pelo efeito combinado de contração da receita (-9,5%) e crescimento da despesa (5,4%)", pode ler-se no comunicado das Finanças que antecede a divulgação da Síntese da Execução Orçamental pela Direção-Geral do Orçamento (DGO).

O Ministério assinala ainda que contribuindo para o défice de 6.773 milhões de euros no semestre "destaca-se a redução da receita fiscal e contributiva em resultado da diminuição acentuada da atividade económica provocada pelo período mais intenso de recolhimento e de utilização do lay-off".

"Esses efeitos, até ao primeiro semestre, justificam uma degradação do saldo de pelo menos 3.733 ME [milhões de euros]", pode ler-se no comunicado hoje enviado às redações, que atribui menos 2.423 milhões de euros "por via da quebra da receita" e mais 1.310 milhões de euros "por via do crescimento da despesa".

A quebra na receita está "associada em grande medida ao efeito temporário de prorrogação da entrega declaração periódica de rendimentos de IRC (Modelo 22) para julho de 2020, bem como ao adiamento de pagamento de impostos (IVA, IRS e IRC) e suspensão de execuções da receita (ainda sem quantificação para a Segurança Social da prorrogação das contribuições)", de acordo com as Finanças.

Na receita fiscal a quebra é de 14%, "em grande medida influenciada pelo diferimento de receita para o segundo semestre de 2020 no âmbito das medidas de alívio da tesouraria das empresas, destacando-se os planos prestacionais que permitiram diferir 738 ME de receita para o segundo semestre de 2020", bem como o efeito no IRC do adiamento das entregas para julho de 2020.

"A generalidade dos restantes impostos evidencia quebras que refletem em grande medida o abrandamento económico", de acordo com as Finanças.

Já as contribuições para a Segurança Social "apresentaram um decréscimo de 2,3%, intensificando a tendência de desaceleração face aos meses pré-Covid-19".