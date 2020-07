Coates: "Não cumprimos o que a história do Sporting exige"

Sebastián Coates assumiu, este domingo, que o Sporting falhou os objetivos para a temporada e que a equipa não esteve à altura do estatuto do clube, ao deixar fugir o terceiro lugar do campeonato.

"Não cumprimos o que a história de Sporting exige. A temporada 2020/21 requer um salto de qualidade de todos nós no Sporting CP. O compromisso deve ser infinito,mas que por si só não é suficiente. Devemos trabalhar duro para os objetivos da próxima temporada", escreveu o central uruguaio, no Twitter.



Na penúltima jornada do campeonato, o Sporting tinha de vencer o aflito Vitória de Setúbal para garantir logo o terceiro lugar. Frente ao Benfica, na Luz, na última ronda, bastava um empate. Contudo, o Sporting falhou o objetivo em ambos os jogos - Coates falhou o dérbi - e perdeu o último lugar do pódio para o Braga.

O terceiro lugar também dava acesso direto à fase de grupos da Liga Europa. Assim, o Sporting terá de disputar a terceira pré-eliminatória da prova, com data marcada para 24 de setembro.