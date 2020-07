FC Porto esclarece lesões de Uribe e Luis Díaz

O FC Porto esclareceu, este domingo, a natureza das lesões que Matheus Uribe e Luis Díaz contraíram na derrota (2-1) frente ao Sporting de Braga, a contar para a 34.ª e última jornada do campeonato.

De acordo com o site oficial do Porto, Uribe sofreu uma contusão, com entorse no joelho esquerdo - lesão "ainda em estudo" -, enquanto Díaaz tem uma dor muscular na coxa esquerda.



O FC Porto prepara a final da Taça de Portugal, frente ao Benfica, a 1 de agosto, em Coimbra.

Quem não estará, decerto, na final é Iván Marcano, que continua a recuperar de uma grave lesão no joelho direito.

O FC Porto volta a treinar na terça-feira, às 10h30, em Vila Nova de Gaia.