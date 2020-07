Alexandre Poço é o novo líder da Juventude Social-Democrata

O deputado Alexandre Poço é o novo presidente da Juventude Social-Democrata (JSD), sucedendo no cargo a Margarida Balseiro Lopes, que há dois anos foi a primeira mulher eleita para este cargo.

De acordo com a página oficial da JSD no Facebook, Alexandre Poço foi eleito presidente desta estrutura autónoma do PSD, derrotando a também deputada Sofia Matos, atual secretária-geral da ‘jota’.

Alexandre Poço, 28 anos, natural de Oeiras, é consultor e um dos cinco vice-presidentes da JSD e líder da distrital de Lisboa desta estrutura.

Licenciado em Ciências da Comunicação, foi eleito deputado nas últimas legislativas por Lisboa. Nas recentes eleições internas do PSD, esteve inicialmente ao lado do vice-presidente da Câmara de Cascais, Miguel Pinto Luz, e na segunda volta apoiou o antigo líder parlamentar Luís Montenegro.

Sofia Matos, 29 anos, foi mandatária nacional para a Juventude de Rui Rio na disputa interna de janeiro pela liderança do PSD.

Em resposta a perguntas enviadas pela Lusa na semana passada, Alexandre Poço elegeu como prioridade para o seu mandato o emprego jovem, considerando que “sem emprego, ou com salários miseráveis, sem acesso facilitado à primeira habitação, a independência dos jovens torna-se muito difícil”.

“Estamos a ultimar medidas e iniciativas legislativas que promovem a contratação de jovens e o seu acesso à primeira habitação, como por exemplo a que isenta a Taxa Social Única (TSU) no início da carreira, sem perda dos benefícios sociais associados, e a criação do IRS jovem até aos 30 anos, nos cinco primeiros anos de atividade profissional”, destacou.

Já sobre a relação com a atual direção, Alexandre Poço salientou que “nenhuma candidatura promovida por uma liderança nacional do PSD alguma vez conseguiu controlar a JSD”, considerando que tal “seria a negação da ‘jota’”.

“A JSD é uma organização independente e tem permanecido assim ao logo dos anos. Esta tem sido uma das nossas principais forças. É verdade que muitos líderes do PSD se sentem tentados a controlar a ‘jota’, vários tentaram, mas nenhum conseguiu”, respondeu Alexandre Poço, recordando a relação tensa entre o então líder do PSD Cavaco Silva e o presidente da JSD Pedro Passos Coelho.

A eleição do novo líder da JSD decorreu em moldes diferentes do habitual devido à pandemia de covid-19.

Habitualmente, a votação decorre presencialmente, no último dia do congresso, mas desta vez o XXVI Congresso Nacional decorreu por via telemática (à distância).

Já as votações dos cerca de 600 delegados eleitos foram descentralizadas por todo o país, nas sedes distritais, entre as 12:00 às 19:00 de hoje, com máscara de proteção individual obrigatória para votar.

O congresso esteve inicialmente marcado para 17, 18 e 19 de abril, mas foi cancelado devido à pandemia, tendo a campanha decorrido sobretudo via redes sociais.

A anterior líder da JSD, Margarida Balseiro Lopes, já completou 30 anos - idade limite para militar na ‘jota’, não se podendo recandidatar -, foi eleita em abril de 2018 e tornou-se então a primeira mulher a chefiar esta estrutura.