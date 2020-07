Muito calor. Há sete distritos sob aviso amarelo

Sete distritos de Portugal continental estão sob aviso amarelo neste domingo, devido ao tempo quente, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os distritos de Beja, Bragança, Castelo Branco, Évora, Guarda, Portalegre e Vila Real estão sob aviso amarelo até às 18h00 de segunda-feira, devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima.

Para os arquipélagos da Madeira e dos Açores o IPMA não lançou qualquer aviso.

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Tempo quente nestes dias

Neste domingo e, pelo menos, nos próximos dois dias, as temperaturas máximas no continente rondarão, na maior parte dos concelhos, os 30 graus, podendo contudo aproximar-se mais dos 40 em Castelo Branco, Bragança e Évora.

Neste domingo, Lisboa vai chegar aos 31 graus Celsius, Ponta Delgada aos 26 e Funchal também 26.

O tempo previsto pelo IPMA aponta, para o continente, céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade no litoral Norte e Centro até meio da manhã, havendo possibilidade de chuva fraca ou chuvisco no litoral a norte do Cabo Raso até início da manhã.

O vento pode soprar por vezes forte no litoral oeste a sul do Cabo Mondego e nas terras altas e haverá nebulosidade matinal no litoral a norte do Cabo Raso.

Para os Açores, o IPMA prevê no grupo ocidental períodos de céu muito nublado com boas abertas, aguaceiros fracos, com vento oeste bonançoso a moderado (10/30 km/h), tornando-se fraco (05/10 km/h).

Para o grupo central, o IPMA prevê períodos de céu muito nublado com abertas, aguaceiros fracos e vento sudoeste bonançoso (10/20 km/h), rodando para oeste e tornando-se fraco (05/10 km/h).

Para o grupo oriental, o IPMA prevê períodos de céu muito nublado com boas abertas, vento oeste fraco a bonançoso (05/20 km/h).

Em relação ao arquipélago da Madeira, o IPMA prevê períodos de céu muito nublado, apresentando-se em geral pouco nublado nas vertentes sul da ilha da Madeira e nas terras altas, vento fraco a moderado (10 a 30 km/h) de norte/nordeste, soprando por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas e nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira.