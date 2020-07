Incêndio em Oleiros. Há “situações graves”, mas chamas poderão ser extintas hoje

Há três frentes ativas no incêndio que lavra em Oleiros (distrito de Castelo Branco) e as chamas continuam ameaçadoras, mas o presidente da Câmara acredita que a situação possa ficar resolvida ainda neste domingo.

“Não só em Oleiros, mas também nos concelhos limítrofes há uma frente em Proença-a-Nova e na Sertã, situações muito graves”, refere à Renascença o autarca Fernando Jorge.

Além disso, as condições climatéricas continuam a ser de alto risco, com vento e calor. “Mas, segundo as informações que tenho, é muito provável que, durante o dia de hoje, se dê por extinto o incêndio”, adianta.

O mesmo desejo tem o comandante da Proteção Civil Carlos Pereira, que espera contar com a ajuda dos meios aéreos já nesta manhã.

“Os meios aéreos, se as condições meteorológicas assim o permitirem, irão entrar a partir das 8h/8h30”, afirma. Mas antes “tem de ser feita uma avaliação em relação às condições no teatro das operações, nomeadamente ao fumo que se pode fazer sentir devido à orografia do terreno e aos vales encaixados, onde pode fazer uma acumulação e isso retira a visibilidade aos meios aéreos”, explica.