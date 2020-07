Funchal. Estátua de Cristóvão Colombo derrubada e vandalizada

A estátua do navegador Cristóvão Colombo, colocada no parque de Santa Catarina, no Funchal, foi vandalizada e derrubada do seu local, durante a madrugada deste domingo, disse fonte do gabinete da presidência do município.

“A estátua foi vandalizada esta noite e contactámos a Polícia de Segurança Pública (PSP) logo que tivemos conhecimento”, afirmou a fonte, que acrescenta que, “à primeira vista, só a derrubaram”, adiantando que a estátua “apresenta algumas fendas”.