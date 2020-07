Encontrado morto homem que tinha desaparecido no rio Cávado

Meios de socorro procuram num troço do rio Cávado, em Barcelos, um homem de 50 anos dado como desaparecido este domingo à tarde na sequência de um passeio de caiaque, disse fonte da GNR.

De acordo com fonte do Comando Territorial da GNR de Braga, o caso ocorreu na praia fluvial de Manhente, no concelho de Barcelos, e o alerta foi dado às 17h40.

Envolveu um homem de 50 anos que foi dar uma volta pelo Cávado numa embarcação tipo caiaque.

"A embarcação seria vista mais tarde no leito do rio sem qualquer tripulante", contou a fonte.

Cerca das 19:00, as buscas envolviam 19 homens apoiados por sete viaturas, segundo a Proteção Civil.

Além da GNR, foram ao local meios dos corpos de bombeiros de Barcelos e do Instituto Nacional de Emergência Médica.