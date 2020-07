Comissão Europeia acompanha incêndio em Oleiros e disponibiliza apoio satélite

A Comissão Europeia disse, este domingo, estar a “acompanhar de perto” o incêndio florestal em Oleiros, distrito de Castelo Branco, tendo já alocado apoio satélite para o combate ao fogo, a pedido de Portugal, disponibilizando mais assistência se necessária.

“Estamos a acompanhar de perto os incêndios florestais no município de Oleiros, em Portugal. O Serviço de Gestão de Emergências do Copernicus foi acionado para apoiar as autoridades nacionais de proteção civil”, informou o comissário europeu com esta tutela, Janez Lenarčič, numa publicação na rede social Twitter.