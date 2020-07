Bombeiro morreu em despiste quando ia combater incêndio em Oleiros

Um bombeiro morreu este sábado quando a viatura em que seguia se despistou a caminho de um incêndio em Oleiros, no distrito de Castelo Branco, avançam a RTP e o Jornal de Notícias. A notícia já foi confirmada pelo Governo.

O acidente, com uma viatura dos Bombeiros Voluntários de Castelo Branco, provocou ferimentos em mais quatro bombeiros.

De acordo com o presidente da Câmara Municipal de Oleiros, Fernando Jorge, as vítimas foram transportadas para o Hospital Amato Lusitano, em Castelo Branco.



O primeiro-ministro, António Costa, e o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, já já manifestaram pesar pela morte do bombeiro Diogo Dias, do Corpo de Bombeiros de Proença-a-Nova, e desejaram votos de "plena recuperação" aos quatro operacionais feridos.

"Foi com tristeza que recebi a notícia do falecimento de Diogo Dias. Transmito aos bombeiros e a todos quanto estão empenhados no combate aos incêndios uma palavra de solidariedade, incentivo e agradecimento pelo trabalho que realizam por Portugal e por todos nós", afirma António Costa, numa nota de pesar.

"Envio à família e amigos assim como à corporação dos bombeiros voluntários de Proença-a-Nova os meus sentimentos e de todo o Governo", refere o primeiro-ministro.

"Neste momento difícil", o ministro da Administração Interna envia "sentidos pêsames à família, amigos e à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Proença-a-Nova".

"Nunca será demais recordar e reafirmar a forma empenhada, altruísta e profissional com que todos os dias milhares de bombeiros integram este esforço nacional da defesa da floresta contra incêndios", sublinha Eduardo Cabrita.



A tragédia ocorreu durante o combate ao incêndio que deflagrou em Oleiros, às 15h31.



Pelas 23h30, estavam envolvidos no combate às chamas 417 operacionais, com o apoio de 133 viaturas, indica o site da Proteção Civil.



O presidente da Câmara de Oleiros perspetiva "uma noite terrível" e adianta estar tudo preparado para evacuar duas povoações que estão em risco.

Depois de Fojo, no concelho de Proença-a-Nova, distrito de Castelo Branco, ter sido evacuado, segundo Fernando Jorge, o autarca sublinha que as povoações de Moutinhosa e Roda "estão em risco".

