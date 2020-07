Balanço DGS. Uma morte e mais 209 casos de Covid-19 em Portugal

Nas últimas 24 horas, morreu mais uma pessoa com complicações associadas à Covid-19 e foram identificanos mais 209 casos de infeção pelo novo coronavírus em Portugal.

De acordo com os dados do boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde desde domingo, 207 pessoas conseguiram recuperar da doença nas últimas horas.

Um dos recuperados é um homem de 39 anos , residente em território continental, mas diagnosticado na ilha das Flores (Açores), tendo cumprido um período de isolamento até à recuperação.

Já no que toca a doentes, 155 dos novos casos foram registados na região de Lisboa e Vale do Tejo (74%), tal como o óbito.



Em termos de casos ativos no país, há mais um do que no sábado (num total de 13.230). Mas há menos sete doentes internados e menos dois nos cuidados intensivos.

Neste domingo, Portugal regista o número mais baixo de óbitos associados à pandemia desde o dia 20 de junho (dia em que também foi registada uma morte).

O país ultrapassou agora a barreira dos 50 mil infetados com o novo coronavírus (50.164) e totaliza 1.717 óbitos. O número de recuperados ascende aos 35.217.

A taxa de letalidade global mantém-se nos 3,4%.