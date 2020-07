Putin anuncia reforço da Marinha russa com novas armas hipersónicas

O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou, este domingo, que a Marinha russa será equipada com novas armas hipersónicas e com veículos submarinos não tripulados, congratulando as tropas navais por “defenderem a soberania e os interesses do país”.

Durante o desfile naval em São Petersburgo, por ocasião do Dia da Marinha Russa, Vladimir Putin anunciou que a Rússia irá aumentar as capacidades da sua frota através da implementação de "tecnologias digitais avançadas, complexos hipersónicos sem comparação no mundo e submarinos não tripulados”.