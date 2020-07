Morreu Olivia de Havilland, estrela de "E Tudo o Vento Levou"

“Senti-me muito atraída por Melanie. Tinha uma personalidade complexa comparada com as heroínas que representei um e outra vez”, disse a atriz.

No papel que acabou por marcar a sua longa e rica carreira, Olivia de Havilland foi Melanie em “E Tudo o Vento Levou”, filme de 1939. A representação valeu-lhe primeira de cinco nomeações para os Óscares.

A atriz Olivia de Havilland, uma das protagonistas do filme “E Tudo o Vento Levou”, morreu este domingo. Tinha 104 anos.

Olivia de Havilland contracenou com Clark Gable e Vivien Leigh em “E Tudo o Vento Levou”, película que conquistou um total de dez Óscares (dois honorários), incluindo melhor filme.

A atriz nascida em Tóquio, filha de pais britânicos, haveria de conquistar duas estatuetas anos mais tarde, pelo seu papel principal em “Lágrimas de Mãe”, de 1946, e "A Herdeira", de 1949.

De Havilland ficou conhecida pela parceria com Errol Flynn. Contracenaram em oito filmes, com destaque para o clássico “As aventuras de Robin Hood”.

A irmã, Joan Fontaine, que morreu em 2013, aos 96 anos, também era atriz, tendo sido laureada com um Óscar pela sua interpretação em "Suspeita", do mestre do 'suspense' Alfred Hitchcock.