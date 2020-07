Paulo Sérgio: Portimonense cai na II Liga "por detalhes"

Uma “recuperação fantástica” não chegou para o Portimonense continuar na I Liga e sobra uma “grande frustração”, afirma o treinador Paulo Sérgio.

O Portimonense venceu este domingo o Desportivo das Aves, por 2-0, resultado que não chegou para evitar a descida dos algarvios.

No final da partida, Paulo Sérgio disse à SportTV que o Portimonense caiu para a II Liga por “detalhes” e por “erros” próprios e de arbitragem, que no final fizeram a diferença.

“É uma sensação de grande frustração, porque é um clube muito bem organizado, tem uma estrutura profissionalíssima, tem condições bestiais para trabalhar, um grupo de jogadores tremendo que nunca se negou ao trabalho, a recuperação efetuada é mérito deles e, depois, chegar ao último jogo e não conseguir o objetivo principal, é uma sensação de grande frustração.”

Paulo Sérgio fala numa “recuperação fantástica” desde que tomou as rédeas da equipa, mas os algarvios acabaram por pagar “muito caro” devido a pormenores.

“Estamos nessa situação por detalhes. Em Vila do Conde, perdemos um ponto no último minuto, pelo efeito do sol que traiu o nosso jogador, estamos a vencer o Santa Cara, por 1-0, e há um penálti ridículo, na semana passada foi anulado um penálti ao Sporting frente ao Setúbal… ridículo. Uma série de contingências que, depois, o produto final complica. A recuperação foi fantástica mais nós vínhamos muito de traz, tínhamos 14 pontos de atraso na linha de água. Com estes erros e outros erros que nós fomos cometendo, não foi possível somar mais alguns tempos. E esses detalhes numa situação como a nossa, têm uma importância tremenda e pagámos muito caro hoje”, disse o treinador.

Paulo Sérgio tem a certeza que “o clube vai reerguer-se ainda mais forte” e até pode continuar em Portimão na próxima temporada.

“Vamos conversar. Não me via a trabalhar na II Liga, mas com esta gente tudo é possível. Há uma sensação de pertença, e isso é muito bom. Há uma grande envolvência de todos neste trabalho. Vamos conversar e ver as coisas com calma. Ainda não pensei no meu futuro, o importante é o Portimonense reerguer-se”, salientou.

Paulo Sérgio revelou a mensagem que deixou aos jogadores após a descida de divisão: “os campeões caem e levantam-se. A vida não pára aqui, há carreiras para construir, objetivos para alcançar. A administração passou-nos sempre força e já deram o grito ali no balneário para ninguém baixar a cabeça. Tudo fizemos para sair desta situação, mas infelizmente não conseguimos dar essa alegria aos portimonenses”, disse Paulo Sérgio.