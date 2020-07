Natxo González avisa que Tondela não pode continuar a contar com "milagres"

Natxo González considera que o Tondela deve começar a trabalhar para que todos os finais de época sejam uma corrida à manutenção.

Pela quarta temporada em cinco na I Liga, o Tondela lutou até à última para não descer. No final da vitória (1-2) sobre o Moreirense, que garantiu a salvação, o treinador dos tondelenses avisou, em declarações à Sport TV, que passar tantos anos a pisar o risco pode causar dissabores.

"É uma reflexão que quem está dentro do Tondela tem de fazer. Todos os anos a brincar com o fogo podes queimar-te. Este ano foi feito outro milagre. Tem a ver com ambição sem conformismo e não pensar que se está bem e que não se tem de mudar. Não falo de dinheiro, penso que há muita margem para melhorar. Ou cresces ou fica difícil", sublinhou.



Sobre o jogo com o Moreirense, Natxo assumiu que era "a final das finais" e que, pela juventude e inexperiência da equipa, "a resposta era uma incógnita". No final, o treinador espanhol ficou satisfeito.

"Demos uma boa resposta às dificuldades, com bom futebol em alguns momentos, mas com coração. Tivemos momentos bons, momentos maus, com virtudes e defeitos. Conseguimos fazer crescer os novos jogadores e como treinador estou satisfeito. Estou feliz porque o Tondela segue na Liga, fico feliz pelos adeptos e pelos jogadores", salientou.



Natxo González assumiu que não sabe, ainda, se continuará no Tondela: "Agora vou respirar e amanhã [segunda-feira] entro de férias."