António Salvador: "Tudo fizeram para que este lugar não fosse nosso"

O presidente do Sporting de Braga, António Salvador, enalteceu a histórica conquista do terceiro lugar, e consequente acesso direto à fase de grupos da Liga Europa, depois da vitória (2-1) sobre o FC Porto.

A reviravolta operada sobre o FC Porto e a derrota (2-1) do Sporting na Luz permitiram ao Braga terminar o campeonato no terceiro lugar pela terceira vez na história. No final, em declarações aos jornalistas, Salvador salientou o feito alcançado e assumiu que esta foi uma época "muito difícil", além de longa, em que o clube teve de enfrentar "uma série de problemas".

"O meu obrigado a todos os treinadores que por aqui passaram, todos fizeram o possível para que fosse uma época histórica, uma época muito boa. Bem sei que tudo fizeram para que este lugar não fosse nosso, a começar por virem buscar o nosso treinador Rúben Amorim, mas somos um clube muito forte e não nos conseguiram derrubar", afirmou o presidente arsenalista.

Salvador lembrou que as complicações começaram logo no início da pré-época, com a saída de Abel Ferreira para o PAOK. Veio Sá Pinto, que fez uma "excelente carreira" na Liga Europa, mas que falhou os objetivos no campeonato. Para o seu lugar, entrou Rúben Amorim, que Salvador usa para lançar farpas ao Sporting.

"Quer agradecer a excelente campanha que fez no campeonato e por ter vencido a Taça da Liga. infelizmente, por circunstâncias que não tiveram a ver com o Braga, ele decidiu ir para outro clube, que prometeu pagar a clausula de rescisão que até hoje não foi paga, o que nos deixou numa situação muito difícil", lamentou.

Salvador contou que, após a saída de Amorim, "não havia treinadores no mercado", pelo que o Braga teve de se virar para uma solução interna, Custódio, que poucos jogos depois "decidiu que não tinha condições para continuar":

"Tivemos de recorrer outra vez a uma solução de recurso para terminar a época. Parabéns a todos os profissionais e a todos os jogadores. Nesta época histórica do Braga, em que venceu a Taça da Liga e ganhou cinco ou seis vezes seguidas aos grandes, e em que conseguiu conquistar o terceiro lugar, eles são os verdadeiros campeões."



"Dever cumprido"

Quem também se mostrou orgulhoso dos jogadores foi Artur Jorge, o treinador que assumiu o comando da equipa quando Custódio se foi embora do Braga.

"Não me considero santo nenhum, mas fizemos história. Muito satisfeito, muito honrado pelo que conseguimos. Tivemos a coragem e capacidade de lutar até ao fim. Fomos premiados no final com este lugar histórico. Satisfeitos pela forma como conseguimos", assumiu, em conferência de imprensa, após o jogo com o FC Porto.

Artur Jorge assumiu que a primeira parte do Braga, na receção ao Porto, não o tinha agradado e que, ao intervalo, teve de corrigir alguns aspetos: "Sobretudo, apelar a que fôssemos mais iguais a nós próprios."

A segunda parte foi "bem melhor" e Artur Jorge considera que os arsenalistas foram "bem melhores" que o Porto.

No final, Artur Jorge conseguiu o grande objetivo, algo que o deixa "emocional". "Este é o meu clube, estou em casa. Sinto o dever cumprido", reconheceu.