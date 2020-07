Ronaldo campeão de Itália, nono título consecutivo para a Juventus

Cristiano Ronaldo passa a contar no currículo com dois campeonatos italianos.

A jogar em casa, a Juventus bateu esta noite a Sampdoria, por duas bolas a zero. O primeiro golo foi apontado pelo internacional português, no final da primeira parte.

A formação de Turim continuou com o pé no acelerador e ampliou a vantagem aos 67 minutos, desta feita com um tento apontado por Federico Bernardeschi, que também contou com o envolvimento do craque português.

Cristiano Ronaldo dispôs de uma oportunidade soberana para assinar o 3-0, mas desperdiçou uma grande penalidade ao cair do pano.