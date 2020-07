Covid-19. Elche indicado para disputar "play-offs" de acesso à I Liga espanhola

A Liga Espanhola de Futebol vai comunicar à Federação que será “o Elche a disputar os ‘play-offs’ de acesso ao principal escalão", agradecendo ao Fuenlabrada a “generosidade” de acatar a decisão, anunciou o organismo representativo dos clubes, este domingo.

No dia seguinte à confirmação de mais 12 novos casos positivos à covid-19 no Fuenlabrada, elevando o total para 28, o organismo que rege as competições decidiu entregar a última vaga ao Elche, que terminou a segunda liga na sexta posição, com 61 pontos, mas com mais um jogo do que a formação dos arredores de Madrid, oitava colocada, com 60.

Em comunicado, a Liga expressou o "apreço absoluto pela generosidade desportiva demonstrada pelo Fuenlabrada, face à disposição de respeitar a decisão escolhida pela LaLiga, entre as duas soluções propostas pelo clube: aguardar a recuperação dos seus jogadores para a disputa do encontro [da última jornada, frente ao Deportivo da Corunha] ou suspender definitivamente o jogo".

A Liga também destacou "o enorme sacrifício do Fuenlabrada”, abrindo mão da possibilidade de jogar nos "play-offs", gesto que significa para os seus jogadores "abandonar o que conquistaram com o seu esforço e trabalho ao longo da temporada, para facilitar o final da competição para o resto dos clubes".

Na segunda-feira, o encontro entre o Deportivo e o Fuenlabrada, da 42.ª e última jornada da II Liga espanhola, foi cancelado, após deteção de vários casos de covid-19 na comitiva da formação de Madrid.

A Real Federação Espanhola de Futebol abriu na quarta-feira um inquérito disciplinar ao Fuenlabrada, depois de o Conselho Superior do Desporto ter considerado que o clube madrileno incumpriu com as normas sanitárias na visita à Corunha.

O Fuenlabrada, através do presidente, Jonathan Praena, garantiu que o clube "não foi negligente", tendo cumprido as baterias de testes requeridas e o isolamento assim que foram detetados os casos, insurgindo-se contra as acusações de que o clube tem sido alvo.

A Liga Espanhola de Futebol comunicou que a primeira eliminatória dos "play-offs" de subida à primeira divisão estava adiada, até que fique resolvido o caso que envolve o Deportivo e o Fuenlabrada.

A formação galega já não tem hipóteses de manutenção, mas recorreu às instâncias disciplinares sobre este adiamento, enquanto o Fuenlabrada, oitavo colocado, ainda poderia chegar ao sexto lugar e, assim, disputar os "play-offs" de subida ao principal escalão.