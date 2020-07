Bruno Fernandes na Champions, Mourinho na Liga Europa e Wolves sem prémio

A Premier League terminou com sensações diferentes para os portugueses envolvidos na luta pelas competições europeias.

Bruno Fernandes apurou o Manchester United para a Liga dos Campeões e o Tottenham de José Mourinho garantiu uma vaga na Liga Europa, todavia a "armada" portuguesa do Wolverhampton, liderada por Nuno Espírito Santo, terminou o campeonato inglês sem prémio.

Estava tudo em jogo na 38.ª e última jornada da Premier League. Ao Manchester United bastava um empate para garantir a Champions, mas a equipa de Ole Gunnar Solskjaer fez ainda melhor. No terreno do Leicester City, Bruno Fernandes abriu o ativo aos 71 minutos, de grande penalidade, e Jesse Lingard confirmou o triunfo para lá dos 90.

Corrida à Liga Europa entre portugueses

O Wolves (com Rui Patrício, Rúben Neves, Pedro Neto e Diogo Jota no onze, mais os suplentes utilizados João Moutinho, Daniel Podence, Rúben Vinagre e Bruno Jordão) só dependia de si para chegar à Liga Europa - tinha de fazer igual ou melhor que o Tottenham. Porém, perdeu no reduto do Chelsea, por 2-0, golos de Mason Mount e Olivier Giroud.

Quem aproveitou foi o Tottenham. Perante a derrota do Wolves, a equipa de José Mourinho nem se viu obrigada a vencer em casa do Crystal Palace. Harry Kane até adiantou os Spurs, aos 13 minutos, mas Jeffrey Schlup empatou aos 53. Ainda assim, o objetivo foi cumprido.



Com esta conjugação de resultados, o Manchester United subiu ao terceiro lugar, com 66 pontos, os mesmos do Chelsea, quarto, e ambas as equipas garantiram um lugar na Liga dos Campeões. Quanto aos lugares de acesso à Liga Europa, em quinto ficou o Leicester, com 62 pontos, e em sexto o Tottenham, com 59. Com os mesmos pontos, mas desvantagem no confronto direto, ficou o Wolves, relegado para sétimo.

Contudo, o Wolves até pode ter destino melhor: a Liga dos Campeões. Caso conquiste a Liga Europa (está nos oitavos de final, com ligeira vantagem após empate a um golo no terreno do Olympiacos), a equipa de Nuno Espírito Santo garantirá o acesso direto à prova milionária.