Miguel Oliveira abalroado abandona a prova. Veja as imagens

Miguel Oliveira, piloto português da KTM, caiu este domingo no início do Grande Prémio em Moto GP, na Andaluzia, depois de ter sido abalroado.





Apesar das imagens impressionantes, Miguel Oliveira conseguiu levantar-se e encontra-se bem e já na boxe da equipa.

O piloto português, que no sábado tinha conseguido o melhor resultado de sempre numa sessão de qualificação no Mundial de MotoGP, vai assim continuar com oito pontos (resultado do oitavo lugar conseguido no GP da Áustria).

No sábado, Miguel Oliveira fez o 5.º melhor tempo na segunda sessão de qualificação, o que lhe permitiu sair, neste domingo, da segunda linha da grelha para o GP da Andaluzia, que decorre em Jérez de la Frontera.