Veríssimo: “Taça de Portugal não é a salvação” da época

O treinador do Benfica, Nélson Veríssimo, considera que a vitória sobre o Sporting acaba por ser justa e afirma que a Taça de Portugal não salva a temporada.

“Preparámos o jogo só a pensar no Sporting, temos tempo para pensar no FC Porto. Não, a Taça de Portugal não é a salvação. Aqui o objetivo é sempre o título. Há outro troféu e vamos entrar com intuito de o ganhar”, disse Nélson Veríssimo, em conferência de imprensa.

Com o título já nas mãos do FC Porto, o Benfica venceu o Sporting, por 2-1, na última jornada do campeonato. O treinador das águias considera que o resultado foi justo.

“Foi um jogo aberto, com as equipas à procura do domínio. Conseguimos na primeira parte várias ocasiões de golo. Na segunda, há um momento em que Sporting equilibra e depois a sensação com que fico é que tivemos domínio e fizemos o segundo, que creio que foi justo.”

O Benfica termina a época em segundo lugar. Em tempo de balanço, Nélson Veríssimo admite que “houve um período da época em que não fomos tão fortes, mas não consigo dizer se foi com o FC Porto ou Sporting de Braga”.

“O que me importa sublinhar é a forma como terminámos o campeonato e pensar no jogo da próxima semana”, afirmou o treinador, que não atribuiu favoritismo a ninguém para a final da Taça, um jogo “50% - 50%”.

Sobre a aposta em Seferovic a titular no jogo desta semana, Veríssimo diz que “só demonstra que temos um plantel com 25 jogadores e todos contam”.

“Houve ao longo da época várias alterações e jogadores deram respostas positivas. Só demonstra que contámos com todos. Na nossa perspetiva isso é benéfico”, frisou.