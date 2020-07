Carlos Vinícius é o melhor marcador do campeonato

Vinícius termina o campeonato com os mesmos 18 golos do seu colega de equipa Pizzi e de Taremi, do Rio Ave, mas tem menos minutos jogados.

O avançado do Benfica Carlos Vinícius vai sagrar-se o melhor marcador do campeonato português 2019/2020, com um total de 18 golos apontados.

Atrás deste trio, aparece Paulinho, do Sporting de Braga, com 17 golos apontados para o campeonato; seguido de Fábio Abreu, do Moreirense, com 13, mas que ainda joga este domingo.

Ricardo Horta (Braga), Marega (FC Porto) e Fábio Martins (Famalicão) marcaram por 12 vezes, Douglas Tanque (FC Paços de Ferreira) e Alex Telles (FC Porto) em 11 ocasiões.

Com dez golos aparece um trio formado por Sandro Lima (Gil Vicente), Tiquinho Soares (FC Porto) e Toni Martínez (Famalicão).

Sozinho no sétimo lugar está avançado do Marítimo, Rodrigo Pinho, com nove golos na temporada.

Com oito golos surgem vários jogadores: Bruno Fernandes (Sporting), Kraev, (Gil Vicente), Bruno Duarte (Vitória Guimarães), Trincão (Braga), Mohammadi (CD Aves) e João Carlos Teixeira (Vitória Guimarães).