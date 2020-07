Vendedores da Feira da Ladra em protesto pela reabertura do espaço e isenção das taxas de ocupação

Veja também:

Cerca de 60 vendedores da Feira da Ladra exigiram, este sábado, a reabertura do espaço e manifestaram desagrado por a Câmara Municipal de Lisboa não autorizar o seu funcionamento, nem apresentar explicações para a decisão.

Os feirantes que participaram no protesto simbólico, que decorreu durante a manhã deste sábado, até cerca das 11h00, tencionavam montar as bancadas sem artigos, no Largo do Campo de Santa Clara, com as devidas medidas de segurança e proteção contra a Covid-19, mas a Polícia Municipal não autorizou.

Em declarações à agência Lusa, a porta-voz dos feirantes, Sandra Raposo, disse que a autarquia enviou para o local efetivos da Polícia Municipal para não deixarem “montar as bancadas vazias” e, em alternativa, foram “colocados panos no chão”.

Os cerca de 60 dos 320 feirantes que marcaram presença no protesto sublinharam que apenas querem “trabalhar” e fazer negócio naquele espaço, como acontecia antes da pandemia, referiu.

Segundo Sandra Raposo, os comerciantes pedem ao município que reabra a Feira da Ladra porque existem “condições de segurança para o fazer” e que aplique a isenção das taxas de ocupação, pelo facto de não estarem a trabalhar.