Ordem dos Médicos recusa interferência no aumento de vagas e criação de cursos de medicina

A Ordem dos Médicos esclareceu, este sábado, que não tem interferência na abertura de novos cursos de medicina ou no aumento de vagas nos já existentes, lembrando que essa competência é do Ministério do Ensino Superior e das universidades.

O assunto foi espoletado pelas declarações de Manuel Heitor, ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, que defendeu que devem ser disponibilizados mais cursos de medicina, ao contrário da decisão das universidades de não abrir novas vagas.

"É importante relembrar que a abertura de novos cursos e o aumento ou redução de vagas não dependem da Ordem dos Médicos, mas sim do Ministério do Ensino Superior e instituições por ele tuteladas", respondeu a Ordem à agência Lusa, quando questionada se estaria disponível para discutir o alargamento desta área de ensino em Portugal.