Feto morre com Covid-19 no hospital Amadora-Sintra

Foi conhecido neste sábado um novo caso de um feto infetado com Covid-19. Depois de ter sido conhecido o caso do bebé que nasceu prematuro no Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, com sintomas graves do novo coronavírus, o “Expresso” revela agora que um feto de oito meses morreu no hospital Amadora-Sintra.

A morte ocorreu no final de junho. O bebé terá sido foi infetado pela mãe, que era assintomática.

“Sendo o feto positivo para SARS-CoV-2 e tendo sido uma gravidez vigiada, pode presumir-se que a infeção esteve na origem da morte”, diz diretora do Departamento da Mulher do Hospital Fernando da Fonseca (HFF, mais conhecido por Amadora-Sintra).

Segundo Antónia Nazaré, “a mãe chegou ao hospital com uma ecografia externa em que eram visíveis problemas resultantes de uma infeção viral. O feto estava em agonia e morreu durante a realização de uma segunda ecografia”.

A mãe só descobriu que estava infetada, porque foi testada no hospital.

Os casos de fetos infetados são raros, mesmo na literatura internacional, pelo que esta morte será investigada.

O primeiro caso conhecido de transmissão de mãe para filho, em Portugal, ocorreu no início de julho – uma bebé de 34 semanas (prematura) que nasceu no Hospital São Francisco Xavier (HSFX), em Lisboa, com pneumonia e falta de ar, sintomas graves associados à Covid-19. A menina foi ventilada e internada nos cuidados intensivos, onde ainda se encontrava na semana passada.

Em todo o país, já nasceram mais de 150 bebés de mães infetadas com o novo coronavírus, mas só nestes dois houve transmissão uterina.

No hospital Amadora-Sintra, ainda agora 20 grávidas infetadas com Covid-19.