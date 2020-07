Covid-19: Marcelo diz que há "estabilização" da pandemia em Lisboa

Veja também:

A pandemia de Covid-19 na Área Metropolitana de Lisboa começa a ficar estabilizada, afirmou este sábado o Presidente da República. Marcelo Rebelo de Sousa diz “vamos ver” como a situação evolui e se as restrições se mantêm nas 19 freguesias em estado de calamidade.



“A avaliação vai ser feita no final deste mês. Ainda faltam uns dias. Aquilo que tem havido é uma estabilização”, disse o chefe de Estado aos jornalistas durante uma visita a Ovar.

Marcelo Rebelo de Sousa diz que a confirmar essa estabilização estão os “números muito baixos em termos de mortos e um número mais altos em termos de infetados, mas felizmente não de infetados internados em cuidados intensivos, que têm vindo a descer”.

“Vamos ver se se mantém ou não nos próximos dias”, disse o Presidente da República sobre o estado de calamidade em 19 freguesias dos concelhos Sintra, Amadora, Odivelas, Loures e Lisboa.

O Presidente da República defendeu que a sua presença em Ovar representa um sinal de "esperança no futuro" depois da cerca sanitária, e que o Governo deve, em outubro, definir prioridades e o calendário para os apoios comunitários.

"É uma ocasião de recordar esse passado [recente], de homenagear aqueles que morreram [de covid-19], de homenagear aqueles que aqui lutaram, sobretudo durante a cerca sanitária, e de olhar para o futuro. Ovar tem grandes potencialidades - tem o mar e uma indústria muito avançada, que está a dar a volta [à crise] - e há aqui um misto de homenagem e de esperança no futuro", declarou Marcelo Rebelo de Sousa, que marcou presença no Dia do Município, em Ovar, visita criticada pelas estruturas locais do BE e do CDS-PP.

Nas últimas 24 horas, Portugal registou mais 263 novos doentes com o novo coronavírus e mais quatro mortes causadas pelo mesmo vírus.

Segundo o boletim epidemiológico divulgados pela Direção-Geral da Saúde neste sábado, há também mais 323 pessoas dadas como recuperadas.

Nesta altura, o número de casos ativos no país é de 13.229 – menos 64 do que na sexta-feira.

Em termos de doentes internados (410), este sábado conta com menos 10 e menos dois em cuidados intensivos (50).