Balanço DGS. Há mais 263 casos e quatro mortes por Covid-19 em Portugal

Em termos de doentes internados (410), este sábado conta com menos 10 e menos dois em cuidados intensivos (50).

Nesta altura, o número de casos ativos no país é de 13.229 – menos 64 do que na sexta-feira.

Nas últimas 24 horas, Portugal registou mais 263 novos doentes com o novo coronavírus e mais quatro mortes causadas pelo mesmo vírus.

Quase 70% dos casos na região LVT

Lisboa e Vale do Tejo continua a abracar a maioria de novos casos que todos os dias aparecem em Portugal. Neste sábado, cabem a esta região 83 das novas infeções (69,5% do total).

Três dos quatro óbitos foram também registados na região LVT. A quarta morte ocorreu no Alentejo.

A região de Lisboa e Vale do Tejo soma, até agora, 25.293 casos e 585 óbitos. É a primeira região mais afetada pela pandemia de Covid-19 em termos de infeções e a segunda no que respeita a óbitos, onde o primeiro lugar é ocupado pela região Norte, com um total de 828 (18.487 infetados).

A região Centro conta 4.401 casos e 252 mortes; o Algarve, 838 casos e 15 mortes; o Alentejo, 671 infeções e 21 óbitos. Nas regiões autónomas, a Madeira continua sem registar qualquer morte associada à Covid-19 e conta um total de 105 casos. Nos Açores, o número de infetados sobe aos 160, com 15 mortes associadas.