​Morreu Peter Green, fundador da banda Fleetwood Mac

Os dois músicos conheceram-se quando Peter ocupou o lugar de outro mestre da guitarra, Eric Clapton, no grupo John Mayall's Bluesbreakers.

Peter Green compôs alguns temas adorados pelos fãs dos Fleetwood Mac, como “Albatross”, “Oh Well” ou “Black Magic Woman”, tema que foi alvo de uma versão de Santana.

Green participou nos três primeiros discos dos Fleetwood Mac e é um dos oito elementos do grupo a figurar no passeio da fama do Rock and Roll.

No final da década de 60, a saúde mental do músico começou a deteriorar-se e acabou por deixar a banda em maio de 1970. Mais tarde foi-lhe diagnosticada esquizofrenia.

O guitarrista britânico está nas listas dos grandes guitarristas da história do rock. O norte-americano BB King, um dos reis do blues, disse um dia que Green era o único guitarrista “que lhe dava suores frios”.