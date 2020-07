Covid-19: Reino Unido vai colocar Espanha na “lista negra”

“Uma segunda onda de Covid-19 lá motivou a decisão de retirar Espanha da lista de países seguros”, explica o editor de política do jornal, Tim Shipman, na rede social Twitter.

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, criticou a decisão do Governo britânico de excluir Portugal do seu "corredor aéreo", dizendo que não é "suportada pelos factos".

Na sexta-feira, também foi noticiado que o Reino Unido decidiu manter Portugal fora da lista de países que podem ser visitados pelos britânico sem necessidade de cumprir quarentena no regresso . O anúncio foi feito esta sexta-feira pelo secretário de Estado dos Transportes, Grant Shapps.

O Governo português "lamenta que Portugal não tenha sido acrescentado à lista de países em relação aos quais o país não exige quarentena", escreveu Santos Silva no Twitter, uma decisão, acrescentou o chefe da diplomacia portuguesa, que "não é fundamentada nem suportada pelos factos".



A obrigatoriedade de os turistas britânicos cumprirem 14 dias de quarentena quando regressam de Portugal tem tido impacto no setor do turismo, particularmente no Algarve.



A embaixada do Reino Unido admitie que seja “dececionante para Portugal” a decisão de Londres de manter as restrições às viagens, mas assegura que ela se baseia “exclusivamente em considerações de saúde pública” e “pareceres científicos e técnicos”.

