​Rio Ave na Liga Europa. “Fizemos história”, diz Tarantini

O Rio Ave garantiu este sábado o quinto lugar no campeonato e uma vaga nas pré-eliminatórias da Liga Europa. O capitão Tarantini fala numa temporada histórica.



A formação de Vila do Conde bateu o Boavista, por 2-0, e ultrapassou em cima da linha de meta o Famalicão, que empatou com o Marítimo (3-3).

“Já tinha acontecido isto há uns anos. Nós sabíamos, passámos por elas. Sabíamos que se estivéssemos focados neste jogo as coisas, depois, poderiam sobrar para nós. E sobrou para nós”, disse Tarantini à SportTV.

O capitão do Rio Ave deu os parabéns “pela grande época” do Famalicão, que regressou esta temporada à I Liga e garantiu o sexto lugar.

“Não dependíamos só de nós, mas fizemos o nosso trabalho. De salientar esta grande época, fizemos história no Rio Ave. É a quarta vez que conseguimos o acesso às pré-eliminatórias da Liga Europa”, sublinha Tarantini.

“Não iniciámos o campeonato da forma que queríamos, mas depois conseguimos evoluir no nosso jogo, nos resultados, e acabámos até ao período da paragem por estar no nosso melhor e a paragem prejudicou-nos, mas depois no retomar conseguimos voltar e fazer resultados para até à última jornada disputar este lugar, que era o grande objetivo e foi isso que aconteceu”, frisou o capitão do Rio Ave.