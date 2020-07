Oficial: Carlos Carvalhal deixa Rio Ave

O treinador Carlos Carvalhal vai abandonar o comando técnico do Rio Ave, anunciou este sábado o presidente do clube, António Silva Campos.

A notícia foi confirmada após a vitória, por 2-0, no terreno do Boavista, que garantiu à equipa de Vila do Conde o quinto lugar e uma vaga nas pré-eliminatórias da Liga Europa.

"Felizmente temos nestes últimos anos atravessado uma situação que não será nova. Está assumido que Carvalhal não vai continuar no Rio Ave com muita pena minha", declarou o presidente do clube.

"Tentei, mas saberia que ia ser difícil. Respeito o clube e o Carvalhal é um treinador de um clube grande. Pode desempenhar as suas funções num clube grande e se Deus quiser isso vai acontecer. Potenciamos treinadores e sentimos que valorizamos o nosso futebol com o mister Carvalhal", declarou António Silva Campos, na sala de imprensa.

O técnico tem sido apontado como possível sucessor de Jorge Jesus, na formação brasileira do Flamengo.

Nestas declarações aos jornalistas, o presidente do Rio Ave confessa uma "tristeza muito grande" por ver Carlos Carvalhal partir, depois de uma temporada de muita luta.

"Dou os parabéns a toda a equipa, à estrutura e à equipa técnica do Famalicão. Não era fácil, dependíamos do resultado da Madeira. Quando o Famalicão marcou... foi uma reação natural. Foi um desabafo que tive, mas quando nos apercebemos do empate, soltámos tudo que tínhamos cá dentro", rematou António Silva Campos.