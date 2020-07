Miguel Oliveira faz melhor qualificação de sempre em MotoGP

Miguel Oliveira alcançou o seu melhor resultado de sempre numa sessão de qualificação no Mundial de MotoGP. O piloto português fez o 5.º melhor tempo na segunda sessão de qualificação (Q2) e vai sair da segunda linha da grelha para o GP da Andaluzia, este domingo, em Jérez de la Frontera.

Oliveira só foi batido por Quartararo, que sai da "pole position", Viñales, Bagnaia e Valentino Rossi. O piloto da Tech3 foi o melhor das KTM, batendo os tempos das duas oficiais e do seu companheiro de equipa, Iker Lecuona, que não passou à Q2.

O piloto de Alamada fez o seu melhor tempo em 1'37.344, a 0.337s de Quartararo. Vai sair para o GP da Andaluzia na segunda grelha, encaixado entre as Yamaha do antigo campeão do mundo Valentino Rossi e do antigo campeão do mundo de Moto2 Franco Morbidelli.

Foi a primeira vez que Miguel Oliveira marcou presença na Q2, sessão que determina os primeiros 12 lugares da grelha de partida. O piloto de Almada foi o mais rápido na Q1, à frente de Morbidelli. Há uma semana, no mesmo circuito, no GP de Espanha, o português saiu do 17.º posto e terminou a corrida no 8.º lugar, igualando a sua melhor classificação de sempre.

Fabio Quartararo, vencedor do GP de Espanha e líder do Mundial, repete a "pole position" e não terá oposição de Marc Márquez. O campeão do mundo sofreu uma fratura no braço direito, no domingo passado, foi operado na terça-feira e ainda chegou a rodar na Q1. No entanto, Márquez e a Honda decidiram não correr riscos, e o piloto espanhol fica fora do GP da Andaluzia.

A corrida está agendada para este domingo, às 13h00.