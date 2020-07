Do choque da pandemia ao cheque de Bruxelas

Antes de partirem para férias, Begoña Iñiguez e Olivier Bonamici lançam o olhar semanal sobre a actualidade na Europa e em Portugal.

O acordo de Bruxelas sobre o programa de recuperação económica e a possibilidade de encerramento de fronteiras entre França e Espanha por causa da pandemia são alguns dos temas desta edição.

No plano nacional, Begoña e Olivier comentam o Estado da Nação em dia de discussão no Parlamento, o fim dos debates quinzenais com o primeiro-ministro e o centenário de Amália.

Este conteúdo é feito no âmbito da parceria Renascença/Euranet Plus – Rede Europeia de Rádios. Veja todos os conteúdos Renascença/Euranet Plus.