Quer participar num documentário? Envie um vídeo da vida em pandemia a Ridley Scott

Como é viver em tempos de pandemia? Para que não nos esqueçamos da resposta, Ridley Scott, realizador de Blade Runner e Alien, e Kevin Macdonald, cineasta escocês, convidam-no a participar num documentário que procura retratar a vida em confinamento.

Num vídeo publicado no Youtube, Scott e Macdonald apelam a todos os utilizadores da plataforma que filmem um dia na sua vida, já este sábado: 25 de julho. O projeto agora apresentado é uma sequela da ideia original concebida em 2010 no documentário intitulado "Life in a day" ["A vida num dia", em tradução livre].

Os dois realizadores propõem-se, assim, a contar a história de um dia na Terra, em 2020, pela lente de milhares de pessoas, em diferentes partes do mundo. O resultado deverá contar com as mais distintas narrativas, em diversos idiomas. Numa era em que as rotinas sofreram, em muitos casos, alterações dramáticas, Macdonald ambiciona captar uma realidade que varia do confinamento total, às atividades mundanas a que já nos habituamos.