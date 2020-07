Luís Filipe. ​"Regressos de Jovane e Sporar é grande notícia para o Sporting"

Luís Filipe antevê um dérbi bem disputado entre Benfica e Sporting, apesar de nenhuma das equipas ter grandes motivos para celebrações esta temporada. No caso dos leões, o antigo jogador dos dois clubes anota que os regressos de Jovane Cabral e Sporar é uma grande notícia para Rúben Amorim.

"Basta olhar para trás e perceber que o Jovane e o Sporar são dos jogadores mais utilizados pelo Rúben Amorim nas últimas partidas. Estarem aptos é uma grande notícia para o Sporting, para o Rúben Amorim e para o jogo", disse Luís Filipe em entrevista a Bola Branca.

O antigo jogador acredita que os últimos resultados negativos do Sporting – derrota no Dragão e empate em casa com o V. Setúbal – não terão reflexos no comportamento da equipa, este sábado. Já o Benfica está melhor e o antigo defesa admite que isso tenha a ver com o facto de a equipa encarnada ter deixado de jogar sob máxima pressão.



"O facto de ter subido de rendimento tem a ver com o facto de ter deixado de jogar sem a pressão do título, que já está entregue ao FC Porto. O Benfica já está a pensar na final da Taça, sem bem que amanhã não poderá facilitar diante dum grande rival. Quanto ao Sporting, não vejo nada de diferente ou preocupante apesar dos dois últimos resultados, não me parece que exista qualquer abaixamento de forma. As duas equipas vão querer ganhar", explicou.