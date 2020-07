Portalegre prepara reabilitação integral da Catedral

Já foi aberto o concurso público para a reabilitação integral da Catedral de Portalegre. A obra está orçada em 3 milhões e 300 mil euros.

“Para além das coberturas, fachadas e claustro, serão objeto de intervenção os retábulos e todo património móvel e integrado que encerra”, informa em comunicado a comissão diocesana de Gestão do Património Religioso, acrescentando que o objetivo é “devolver à catedral a sua dignidade, respeitando o seu passado histórico e as diferentes fases do seu desenvolvimento”.

A catedral de Portalegre reúne e conserva o maior conjunto retabulistico maneirista existente em Portugal e é a única catedral do país que preserva quase intacto o programa original da sua fundação, dos séculos XVI e XVII.