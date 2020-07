Alice Vieira: “No fim disto tudo, vamos ficar melhores pessoas”

Em vésperas do Dia dos Avós, que se assinala a 26 de julho, a Renascença e a Ecclesia conversam com Alice Vieira. Jornalista e escritora, mãe de dois filhos e também avó, diz que não imagina como teria sido viver a pandemia sem as “novas tecnologias’, que lhe têm permitido estar perto da família e dos amigos, e não perder o contacto com as escolas, que costumava visitar com frequência.



Alice Vieira diz que o confinamento a tornou mais atenta à solidão dos outros: tem uma lista para não se esquecer de telefonar a quem sabe que precisa, e até se aproximou de vizinhos que antes nem conhecia. Entre as lições a tirar do “novo normal”, considera positivo que se tenha aprendido que “há coisas que não fazem falta nenhuma”. Entre as más está a fragilidade em que vivem muitos idosos, cujo papel na sociedade deve ser revalorizado.

Viúva, há 16 anos, do também jornalista Mário Castrim, Alice Vieira fala, ainda, da sua reaproximação à Igreja, pela mão do amigo Tolentino Mendonça, e também do novo livro que aí vem. Chama-se “Pó de arroz e janelinha” - um título inspirado nas memórias de infância - e está a ser escrito a meias com a amiga Manuela Niza.

Nos últimos anos, foi ganhando mais popularidade o Dia dos Avós, que se celebra a 26 de julho, a data em que a Igreja assinala o dia de S. Joaquim e Santa Ana, os avós do Menino Jesus. É importante que haja um Dia dos Avós?

Eu acho que é. Já que há Dia da Mãe e Dia do Pai, porque não haver também um Dia dos Avós? Embora os avós devam pensar nos netos, e os netos nos avós, nos outros dias todos. Mas, eu sou muito de festejar as coisas, de maneira que se há um motivo para festejar, então vamos festejar. E pelo menos no Dia dos Avós podemos falar um bocadinho mais do que é a relação - porque às vezes é um bocadinho complicada - entre avós e netos. Acho que só por isso vale a pena haver um dia dos avós.

A Alice foi avó cedo?

O meu filho tem quatros filhos (e sete cães!), foi pai relativamente cedo, com 20 e poucos anos. Portanto, tenho quatro netos, a mais velha tem 25 anos, o segundo tem 21, o outro 20 e a mais nova 15.

E, como avó, como é que viveu a fase do confinamento?

Muito mal. Aquilo que mais me custa é não poder beijar os meninos, não poder abraçar os meus netos. E quando algum vem - porque eles não vivem em Lisboa -, é só assim as mãozinhas e mais nada… o que é complicado, porque eu sou muito de afetos, de beijar os miúdos. Mas, isso não impede que não se converse, que não se fale.

Acho que com isto nos habituámos a falar mais com as pessoas. Havia pessoas a quem eu nunca ligava, e que nunca me ligavam, e agora ligam-me todos os dias. E com os meus netos também, até faço vídeo chamadas para a que está em Cambridge, que é cientista lá. É evidente que há um vidro entre nós, que é uma coisa fria, mas sempre dá para ver como é que ela está. E com os outros também, que estão em Torres Novas. Mas, eu digo sempre: assim que isto acabar - não sei quando, nem como, mas espero que acabe - eu vou para a rua beijocar as pessoas todas! Isso faz muita falta.