Sérgio envia recado a empresários: "Não quero aturar ninguém"

Sérgio Conceição enviou, esta sexta-feira, um recado aos empresários que lhe têm ligado com insistência a oferecer jogadores. O treinador respeita o trabalho dos agentes, até pode agradecer conselhos, mas não agora.

"Aproveito para enviar um recado aos empresários que me têm ligado. Não vale a pena, até à final da Taça de Portugal não quero aturar, nem quero estar com ninguém. Não olho para jogadores, para contratos, não olho para mais nada", esclareceu Sérgio Conceição, explicando que está somente concentrado no último jogo do campeonato, com o Braga, e na final da Taça, com o Benfica, agendada para 1 de agosto.

Os últimos dias têm já sido fertéis em notícias sobre o interesse do FC Porto em alguns jogadores, nomeadamente Pedro Gonçalves, do Famalicão, e Zaidu, do Santa Clara.