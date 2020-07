Sérgio Conceição elege melhor jogador do ano: a equipa do FC Porto

"Eu sou apenas um trabalhador, com mais responsabilidades e mais mediático, é verdade, mas há tanta gente que teve tanto peso nesta conquista", sublinhou o treinador, durante a conferência de imprensa de lançamento do jogo com o Braga, esta sexta-feira, no Olival.

Sérgio argumenta que os destaques de cada jogo são muito subjetivos e só o peso do desempenho do seu plantel fez com que fosso possível celebrar. Nesse sentido, coloca-se a ele próprio como "mais um trabalhador" ao serviço do clube e divide mérito por todos.

Sérgio Conceição destaca a equipa como do FC Porto, o coletivo, como grande responsável pela conquista do título. Questionado sobre qual considera ter sido o jogador do ano na I Liga, o treinador foi claro: "Melhor jogador do campeonato foi a equipa do FC Porto".

Braga antes da final da Taça

O desafio com o Sporting de Braga, o último do campeonato, acontece uma semana antes da final da Taça de Portugal, com o Benfica. Os dragões, já campeões, têm oportunidade de fazer a "dobradinha". Sérgio, por sua vez, tem a possibilidade de vencer o troféu pela primeira na carreira de treinador.

A relevância do jogo com o Benfica, no entanto, só ganhará corpo depois do confronto da Pedreira. "Ninguém prepara dois jogos ao mesmo tempo. Vou escolher o melhor 11 para jogar amanhã [sábado]", diz, dando a entender que não fará poupanças.

O objetivo passa por terminar o campeonato com uma vitória, apesar da consciência que do outro lado estará uma equipa ainda mais motivada, por estar na luta por uma objetivo classificativo. O Braga precisa de vencer o FC Porto para ainda sonhar com o 3.º lugar, que dá acesso direto à fase de grupos da Liga Europa.

"Espero um Braga forte, com a tal motivação dos três pontos para conseguir ficar no pódio. Quem está nestas equipas tem sempre pressão para ganhar. Braga precisa de ganhar para sonhar com o terceiro lugar, mas nós não temos nada a ver com isso", observa.



Com Artur Jorge, os minhotos têm apresentado um sistema diferente daquele que foi utilizado por Rúben Amorim e Custódio. O novo treinador tem colocado a equipa em 4x4x2, mas Sérgio espera uma adaptação no jogo com o FC Porto para um 4x3x3.

As duas equipas já se defrontaram por duas vezes, esta época, e o FC Porto saiu derrotado de ambas. Um registo que diz pouco ao técnico dos dragões, que argumenta que "os jogos são todos diferentes". A sua equipa não está mais motivada para alcançar uma vitória, por não ter conseguido nos dois jogos anteriores, e terá, defende, de se apresentar com grande "concentração competitiva".

Já com as insígnias de campeão nacional 2019/20, o FC Porto fecha o campeonato no sábado, às 21h15, em Braga. O jogo tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.