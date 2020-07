Hulk é reforço do FC Porto

Está confirmada a contratação de Hulk pelo FC Porto. Não se trata de Givanildo, o Hulk original que foi quatro vezes campeão no FC Porto, mas de Carlos Gabriel Oliveira, lateral-esquerdo brasileiro, de 21 anos, com muitos traços físicos semelhantes a Hulk.

O empresário do jogador, Juliano Davila, anunciou, nas redes sociais, que o seu representado assinou contrato de três temporadas pelos campeões nacionais.

Formado no Atlético Mineiro, o esquerdino de 21 anos vai integrar o plantel da equipa B. Depois de ter tido algumas oportunidades de jogar pela primeira equipa do Atlético, Hulk foi cedido, esta época, ao Paraná, do segundo escalão. A paragem das competições, devido à pandemia de Covid-19, abreviou a sua passagem pelo clube.