"Triângulos amorosos" e "negócios da China" em tempo de crise. O debate do estado da nação em 20 frases

"O que fica deste estado da Nação é o pedido de namoro ou renamoro do PS ao Bloco de Esquerda e ao PCP. Mas com os olhinhos que tem feito ao PSD, tenha cuidado, os triângulos amorosos não costumam funcionar muito bem". André Ventura, deputado do Chega

“O esforço de recuperação não deve ser olhado como um helicóptero que distribui dinheiro para satisfazer as necessidades de hoje, mas com uma ambiciosa visão de futuro. É chocante ver como o PSD nada aprendeu com a história. O PSD tornou-se num partido do conservadorismo atávico. Foi contra as renováveis e chegou tarde à história para defender as renováveis. Agora é contra o hidrogénio. Está fossilizado na defesa das energias fósseis e está desligado dos setores mais dinâmicos e inovadores da sociedade portuguesa, portanto, infelizmente não podemos contar com o PSD para construir um país do futuro. O PSD é hoje o partido dos velhos do Restelo”. António Costa, primeiro-ministro

“O senhor primeiro-ministro descreveu um país quase das maravilhas. Afetado pela pandemia, mas quase das maravilhas. A maioria das soluções para os pequenos negócios são moratórias, não acabaram os impostos, mas vamos adiar os pagamentos. De concreto, tem alguma coisa a dizer a estas pessoas e tem alguma medida para lhes apresentar”, além de “grandes declarações e grandes pacotes”. Cecília Meireles, deputada do CDS

“Não é justo nem pode acontecer que continue a haver portugueses sem o devido e atempado tratamento de todas as demais patologias. Se no início da pandemia tais falhas eram compreensíveis com o decorrer do tempo essas falhas são inaceitáveis. É preciso recuperar os atrasos no próximo ano letivo. Se o Governo não o fizer estamos a penhorar o futuro do país e dos jovens estudantes”. Rui Rio, presidente do PSD

“Com a nossa dívida pública e endividamento externo, qualquer erro que o Governo cometa terá efeitos decisivos para o nosso futuro. Desta vez não há margem para falhar nem para adiar". Rui Rio, presidente do PSD

"Tudo o que temos visto e ouvido é já suficiente para o Ministério Público se possa debruçar sobre a forma como este contrato de venda do Novo Banco à Lonestar tem vindo a ser executado". Rui Rio, presidente do PSD

"Se o estado da nação é preocupante, o estado da democracia é pior. O fim dos debates quinzenais é um golpe fatal no papel do Parlamento tal como o conhecemos, levado a cabo por uma maioria PS/PSD. Nunca como hoje fez tanto sentido - e é uma ironia que seja eu a recordá-lo - o célebre discurso da asfixia democrática do doutor Paulo Rangel [PSD]”. Telmo Correia, líder parlamentar do CDS