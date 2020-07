Vila Pouca de Aguiar avança com projeto-piloto para integração de refugiados

O concelho de Vila Pouca de Aguiar prepara-se para acolher refugiados no âmbito de um projeto-piloto para integração e trabalho no setor do granito.

A indústria de extração e transformação de granito está em franco crescimento e “só não cresce mais”, diz o presidente da Associação dos Industriais do Granito (AIGRA) porque “o Interior tem falta de mão de obra”.

“Apesar da desertificação e de muita gente nova ter ido para o estrangeiro, continuaram a abrir empresas e estas empresas nos últimos anos foram crescendo devido às regenerações e requalificações urbanas por toda a Europa. O nosso setor está a crescer e não cresce mais por falta de mão de obra”, afirma Mauro Gonçalves.

O empresário conta à Renascença que “ao longo dos últimos dois anos” têm tentado “de todas as formas cativar a população para ingressar no setor”, mas que “não têm sido possível porque já não há mão de obra”.

A solução, diz, teria que passar sempre pela importação de mão de obra estrangeira, o que “não é fácil, dadas as burocracias” e é aqui que surgem os refugiados como uma forte possibilidade.

“Os refugiados são muito mais fáceis de entrar no mercado de trabalho”, afirma o empresário. E é nesse sentido que a associação e a autarquia de Vila Pouca de Aguiar têm vindo a trabalhar e já esta sexta-feira, com a visita das secretárias de Estado da Valorização do Interior, Isabel Ferreira, e das Migrações, Cláudia Pereira, e do representante do Alto Comissariado para as Migrações, José Reis, pode “ficar fechado” um protocolo com vista à implementação deste “projeto pioneiro”.