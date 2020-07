Ministro do Ambiente assina contratos de reabilitação hidrográfica para 17 municípios. "Isto não se fazia em Portugal"

O ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, assina, esta sexta-feira, contratos interadministrativos de reabilitação hidrográfica entre 17 municípios, juntamente com o Fundo Ambiental e a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), no âmbito do Programa de Estabilização Económica e Social.

À Renascença, Matos Fernandes explica que o investimento em causa surge na sequência de um projeto conduzido ao longo dos últimos dois anos e que passou por recuperar mil quilómetros de rios e ribeiras, nos aproximadamente 60 concelhos que foram percorridos pelos grandes incêndios de 2007 e 2018.

“Não andamos aqui a fazer betão, nem obras hidráulicas, mas sim a plantar árvores nas margens, a limpar o leito dos rios, a pôr estacaria e entrançados nas margens e talude para impedir a erosão. Isto não se fazia em Portugal. Comprometi-me a chegar aos cinco mil quilómetros, já fizemos mil e agora são mais cem”, refere o ministro.

Estes últimos cem quilómetros inserem-se no chapéu do plano de Estabilização Económica e Social, que levou ao Orçamento Suplementar agora promulgado pelo Presidente da República.

De acordo com o ministro do Ambiente, estão em causa mais cinco milhões de euros de investimento, espalhados por 17 municípios do país.

“São projetos que têm consequências ambientais positivas evidentes. Ao mesmo tempo, num contexto de um plano de estabilização económica e social, levam investimento público a vastas zonas do país”.

Questionado sobre a previsão do prazo de execução destas obras, Matos Fernandes aponta para, “no máximo, um ano”.

Governo apresenta resultados de projeto de máquinas para devolução de garrafas

Ainda esta sexta-feira, o Governo apresenta os primeiros resultados do projeto-piloto de máquinas para a devolução de garrafas de bebidas em plástico, presidindo, também, à cerimónia de assinatura dos contratos dos oito projetos-piloto de sistema de reembolso de depósito para garrafas de bebidas e latas, financiados pelo Mecanismo Financeiro do Espaço Económico Europeu, EEA Grants.

Em causa estão 23 máquinas, que estão espalhadas por várias superfícies do país. O ministro do Ambiente indica que, em três meses, se recolheu um milhão de garrafas, cerca de 9.500 por dia.

“Todas as garrafas que são entregues são trocadas por vales de desconto, que podem ser utilizados nessas mesmas superfícies. São um incentivo económico às boas práticas ambientais, porque, uma vez entregues, estas garrafas são todas conduzidas para a reciclagem”, explica à Renascença o ministro.

Os vales em causa têm valores diferentes de acordo com as garrafas entregues, dependendo do tamanho das mesmas e de acordo com aquilo que são as opções das superfícies comerciais envolvidas.

“Estamos a falar de, aproximadamente, 6,5 milhões de euros e oito projetos para instalar agora cerca de uma centena de máquinas. Já não são dinheiros nacionais, mas dinheiros de um fundo europeu, financiado pela Noruega”.

Ao todo, são cerca de cem máquinas para colocar, também, em superfícies comerciais e outros locais que concentrem pessoas. “É nessa altura que [as pessoas] estão mais disponíveis para poder levar um saco a partir de casa, para depois regressar com ele cheio, sendo que na ida levam as garrafas vazias”, remata.