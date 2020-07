Medina acredita que algumas freguesias possam deixar estado de calamidade na próxima semana

O presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, acredita que algumas das 19 freguesias da Área Metropolitana de Lisboa possam sair do estado de calamidade já no início da próxima semana.

“Admito que esse é um cenário bastante provável, se se mantiver esta evolução positiva. Nós estamos a lidar sempre com o inimigo invisível de desenvolvimento bastante incerto, mas é um cenário possível”.

Em declarações à Renascença, esta sexta-feira de manhã, Fernando Medina diz que ainda é cedo para respirar de alívio, mas espera que o número de novos casos na Grande Lisboa continue a diminuir.

“Estamos a falar de uma diminuição para menos de metade dos novos casos que havia no início do mês, quando foi tomada a decisão relativamente ao conjunto das freguesias dos municípios aqui em volta de Lisboa. É possível que isso (fim do estado de calamidade em alguns locais) aconteça, se essa evolução se mantiver até lá”, remata.