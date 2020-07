Greve na CP. Poucos comboios a circular no país

Uma greve dos funcionários das bilheteiras e dos revisores da CP, iniciada às 00h00 desta sexta-feira, está a deixar a maioria das ligações ferroviárias por realizar.

É elevado o número de supressões de comboios suburbanos em Lisboa e Porto e as ligações entre as duas cidades também estão afetadas.

Esta manhã, na estação de Campanhã, no Porto, a reportagem da Renascença encontrou as nove bilheteiras encerradas e muitos utentes procurando obter informações junto de um funcionário.

Da principal estação do Porto não tinam partido rumo a Lisboa o primeiro Alfa Pendualar e o primeiro Intercidades da manhã. Suprimidas, também, já tinham sido várias ligações suburbanas, nomeadamente a Braga e a Guimarães.

Em Lisboa, da estação do Oriente, também por volta das 6h30/7h00, já tinham sido suprimidos os comboios com destino ao Porto e praticamente todas as ligações suburbanas agendadas.