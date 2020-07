Ensino Superior regista maior aumento de vagas dos últimos cinco anos

É o quinto ano consecutivo de subida do número de vagas: há mais 548 nas universidades e politécnicos, que para o próximo ano letivo abrem, no total, 51.408 vagas. Beneficiam deste aumento os cursos que visam as competências digitais e aqueles com maior concentração de alunos com boas notas.

No âmbito do regime geral de acesso ao Ensino Superior, são disponibilizadas 51.408 vagas destinadas ao concurso nacional a que se juntam mais 721 para os concursos locais, o que representa um aumento de 1% face ao número de vagas disponibilizadas no ano anterior.

De acordo com os dados divulgados pela Direção Geral do Ensino Superior, o aumento de 548 vagas, é praticamente repartido por cursos que visam as competências digitais e pelos cursos que concentram mais candidatos de excelência. Neste caso, há mais 240 vagas, em Lisboa e no Porto, distribuídas por 15 cursos, sete são na área das engenharias. Entre eles está o de engenharia aerospacial, do Instituto Superior Técnico, em Lisboa, que no ano passado teve a nota mais alta de entrada no Ensino Superior, (18,95 valores), vai ter mais 18 vagas, subindo, assim, para um total de 110.

A outra aposta do Governo faz aumentar o número de vagas em cursos que visam as competências digitais (mais 227), com aumento mais expressivo nas instituições localizadas em zonas com menor pressão demográfica