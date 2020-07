Balanço DGS. Mais sete mortes e 313 casos de Covid-19

Portugal regista 1.712 mortes (mais sete que na quinta-feira) e 49.692 casos (mais 313, o que supõe um aumento de 0,6%) confirmados de infeção pelo novo coronavírus, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O relatório desta sexta-feira, com dados atualizados até às 00h00 de quinta, mostra uma subida de 318 no número de recuperados, para um total de 34.687. O número de casos ativos desce para 13.293 (menos 12).



A taxa de letalidade desce, também, para os 3,4%. Dos sete óbitos, nas últimas 24 horas, seis ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) e um no Alentejo.

Desde o dia 1 de janeiro, registaram-se 429.254 casos suspeitos. O relatório revela, ainda, que 1.544 casos ainda aguardam os resultados dos testes laboratoriais e mais de 34 mil pessoas estão sob vigilância das autoridades sanitárias.

Em conferência de imprensa, a ministra da Sáude adiantou que 4.114 profissionais estão infetados como o novo coronavírus e 3.463 já recuperaram da doença.



Há, ainda, registo de 198 surtos ativos no país: 40 região Norte, 13 no Centro, 127 em LVT, com desaque para o surto de Tomar relacionado com indústria de retalho de carne, 5 no Alentejo e 13 Algarve.

A região Norte é a que regista o maior número de mortos (828), seguida da região de Lisboa e Vale do Tejo (582), da região Centro (252), do Alentejo (20) e do Algarve e Açores(15). O arquipélago da Madeira continua sem registo de mortes por Covid-19.



