Estátua de Cristóvão Colombo retirada do Grant Park em Chicago

As equipas usaram uma grua para remover a estátua do pedestal, enquanto uma pequena multidão se reunia para assistir. A multidão aplaudiu e os carros que passavam buzinaram quando a mesma foi retirada, por volta das 03h00 locais (09h00 da manhã, em Lisboa).

Uma estátua de Cristóvão Colombo no Grant Park, em Chicago, nos Estados Unidos (EUA), foi derrubada na madrugada desta sexta-feira, uma semana depois de manifestantes que tentavam a remoção do monumento ao explorador terem entrado em confrontos com a polícia.

A 17 de julho, os manifestantes entraram em confrontos com a polícia, que usou bastões para bater nas pessoas e fez detenções depois de dizerem que os protestantes os tinham atacado com fogo de artificio, pedras e outros itens.

“Esta estátua vai ser retirada devido ao esforço dos ativistas negros e indígenas que conhecem a verdadeira história de Colombo e o que ele representa”, afirmou Stefan Cuevas-Caizaguano, um residente que assistia no local, ao Chicago Tribune.

A remoção ocorre ao mesmo tempo que o Presidente norte-americano, Donald Trump, planeava enviar agentes federais para a cidade para responder à violência armada, gerando preocupações de que essa medida possa impedir os cidadãos de realizarem mais manifestações.

Vários grupos ativistas entraram com uma ação em tribunal, na quinta-feira, tentando bloquear os agentes que combatem crimes graves de interferirem ou policiarem os protestos.

Manifestantes em todo o país pediram a remoção das estátuas de Cristóvão Colombo, afirmando que o explorador é responsável pelo genocídio e exploração de povos indígenas nas Américas.

O monumento a Colombo no Grant Park e uma outra no bairro de Little Italy, também em Chicago, foram vandalizados no mês passado, enquanto noutras cidades dos EUA as estátuas do explorador foram vandalizadas ou derrubadas.